Fans door het dolle na winst Verstappen: "Niet normaal, helemaal kippenvel"

Vandaag is Max Verstappen wereldkampioen Formule 1 geworden. Hij is daarmee de eerste Nederlander ooit. De winnaar werd besloten op de laatste racedag. Fans keken in het café en de spanning was om te snijden.

"Ik probeer me denk ik al voor te bereiden op verlies", vertelt een zenuwachtige fan halverwege de race. Want bijna de hele race leken de kansen in het voordeel van concurrent Lewis Hamilton. De fans hielden hoop: "Als het een beetje tegenzit, een of andere crash of zo, dan is er nog wel kans."

Die crash kwam er in de slotfase en de wedstrijd kreeg een nieuwe wending. De baan moest worden opgeruimd en er kwam een safety car. In de laatste ronde kon Verstappen Hamilton passeren en kwam zo als eerste over de finish. "Wie had dit nou nog verwacht, echt ongelofelijk", vertelt een euforische fan.