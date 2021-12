'Avondlockdown geldt tot na jaarwisseling'

De huidige coronamaatregelen worden tot zeker begin volgend jaar verlengd. Dat melden bronnen over de uitkomst van het overleg in het Catshuis aan de NOS.

Dat betekent dat tot in ieder geval begin januari onder andere de horeca, niet-essentiële winkels en sportscholen hun deuren moeten sluiten om 17.00 uur. Ook blijft het advies om maximaal vier mensen thuis te ontvangen. Van een uitzondering voor de Kerstdagen is geen sprake

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over het wel of niet eerder alten beginnen van de kerstvakantie. Het OMT kwam met deze optie om de besmettingen op scholen tegen te gaan. De komende dagen zijn er nog meer overleggen en dinsdag is er weer een persconferentie.