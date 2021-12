Nieuwe tramverbinding van Amsterdam-Zuid naar Uithoorn: "Dat is een stuk lekkerder dan steeds met die bus"

De Uithoornlijn is een nieuwe tramverbinding vanuit Uithoorn met Amstelveen en Amsterdam-Zuid. Het ontwerp van de lijn is bijna klaar en de voorbereidingen zijn in volle gang. In januari start de bouw officieel en in de zomer van 2024 wordt de tram naar verwachting in gebruik genomen.

AT5

Het is nog moeilijk voor te stellen aangezien er op de plek van de toekomstige tramlijn er nu alleen een grote berg zand te zien is. Toch moet er in 2024 een tramspoor liggen die reizigers vanuit Uithoorn naar Amsterdam-Zuid brengt. De makers van het AT5-programma Het Verkeer nemen een kijkje. "De voorbereidende werkzaamheden bestaan met name uit het aanleggen van de bouwwegen, dus dat de aannemer op het werk kan komen", vertelt de projectmanager. "Daarnaast dempen wij sloten en brengen wij veel grond aan, zoals hier ook, om de grond alvast wat te laten inklinken, zodat het straks gereed is om de trambaan op te bouwen."

Quote "Geweldig, gaat altijd sneller dan de bus denk ik" reiziger

Op het busstation van Uithoorn verheugt men zich op de komst van de nieuwe verbinding naar Amsterdam. "Geweldig, gaat altijd sneller dan de bus denk ik. Dus wat mij betreft is dat een goed idee", vertelt een reiziger. En ook een ander is het daar roerend mee eens: "Dat is een stuk lekkerder dan steeds met die bus, want dat schiet niet op." Een oma die op stap is met haar kleinkinderen heeft al iets leuks bedacht om te gaan doen. "Ja, ik ben er heel blij mee, want wij wonen er vlakbij en dan kunnen wij straks zo naar Amsterdam naar de film als de lockdown over is."

Artist impression halte Aan de Zoom

Drie haltes in Uithoorn De Uithoornlijn is onderdeel van de Amsteltram. Een tramverbinding tussen Uithoorn en Amsterdam-Zuid. In Uithoorn komen drie haltes: Aan de Zoom, Uithoorn Station en Uithoorn Centrum. In de zomer van 2024 wordt de nieuwe tramlijn naar verwachting in gebruik genomen.