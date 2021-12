Honderden overlastmeldingen op Pampuslaan: Halsema stelt cameratoezicht in

Burgemeester Halsema stelt cameratoezicht in op de Pampuslaan op IJburg. Het aantal overlastmeldingen bij de gemeente is in een jaar tijd bijna verdrievoudigd.

In 2019 lag het aantal overlastmeldingen nog op 28. Dat steeg in 2020 naar 75 en dit jaar, tot 1 december, naar 203 meldingen. Ook de politie kreeg meer meldingen binnen. Het waren er 78 in 2019, 114 in 2020 en

153 in 2021.

Vuurwerk

De afgelopen weken ging het met name om meldingen over zwaar vuurwerk. De situatie bereikte volgens Halsema in het weekend van 20 en 21 november het hoogtepunt. Toen is er een gemeentelijk voertuig vernield, is er met kiezelstenen naar een politieauto gegooid en is er vuurwerk naar twee woningen gegooid. Daardoor is er een deur ontzet en zijn er ruiten gesprongen.

Ook worden bewoners en professionals geïntimideerd en bedreigd door de overlastgevers. "Deze incidenten hebben een zeer negatief effect op de veiligheidsbeleving van de bewoners en ondernemers van het gebied", stelt Halsema.

Noodzakelijk

Er zijn al verschillende maatregelen genomen. Zo zijn er meer agenten, handhavers en straatcoaches ingezet en zijn er jongeren en ouders thuis bezocht. Toch zou het inzetten van cameratoezicht noodzakelijk zijn om de openbare orde te kunnen handhaven. Ook zou het het veiligheidsgevoel van de bewoners vergroten en strafbare feiten kunnen voorkomen.

De camera's blijven in ieder geval tot 13 maart van volgend jaar staan.