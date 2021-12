84-jarige man bestolen van 5000 euro na afgeven bankpas

Het is 8 juli als de man een e-mail opent die van PostNL lijkt te zijn. Nadat hij op een linkje in de mail klikt, verschijnt er een rood veld met de tekst: "Uw rekening is gehackt." Een paar uur later wordt hij gebeld door de ING, zo denkt hij. Een zogenaamde medewerker van de bank zegt dat zijn rekening inderdaad gehackt is. Hij vraagt het slachtoffer onder meer om in te loggen in de ING-omgeving en zijn gegevens in te vullen, ook moet hij zijn daglimiet verhogen.

Kleindochter

Omdat de medewerker heel stellig en geloofwaardig overkomt, volgt het slachtoffer alle aanwijzingen op. Terwijl het telefoongesprek nog gaande is, komt een zogenaamde PostNL-medewerker bij hem aan de deur en geeft het slachtoffer zijn bankpas af.



Direct nadat de man de pas heeft afgegeven komt zijn kleindochter op bezoek. Zij voelt meteen aan dat de situatie niet klopt en zegt tegen haar opa dat hij het telefoongesprek moet afbreken. Als zijn kleindochter vervolgens de fraudelijn van de ING belt, blijkt dat er al vijfduizend euro van de rekening van de man is afgeschreven.