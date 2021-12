Amsterdamse gladheidsbestrijders staan dag en nacht paraat

Bij kans op gladheid strooit de gladheidsbestrijding preventief zout om de wegen veilig te houden. Er wordt dag en nacht gelet op de wegdektemperatuur en het weer om zo te bepalen of preventief gestrooid moet worden.

Meetpunten

De wegdektemperatuur wordt in de gaten gehouden door verschillende meetpunten in de stad. Bij deze meetpunten zitten sensoren in de weg die onder andere de temperatuur van het wegdek, luchtvochtigheid en het zoutgehalte op de weg meten. Door zout te strooien verlaagt het vriespunt van het wegdek met een aantal graden. Hierdoor wordt de weg minder snel glad en ontdooid bestaande sneeuw of ijzel weer.

Gevolgen voor het verkeer

Gladheid kan grote gevolgen hebben voor het verkeer. 'Wij kunnen niet altijd overal in de stad strooien,' vertelt toezichthouder Neumeier. 'Daarnaast heeft zout wat inwerktijd nodig. Daarom vragen we mensen om altijd voorzichtig te zijn bij temperaturen onder de nul en bij verwachte gladheid,' aldus Neumeier.