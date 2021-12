Oscar Hammerstein wil voor VVD de raad in: "We moeten het stadsbestuur op de hielen zitten"

De advocaat in ruste gaat het opnieuw proberen in de politiek. Hammerstein staat voor de VVD op nummer 6 van de kieslijst en maakt daarmee grote kans op het raadslidmaatschap.

"Al die praatjes die we de afgelopen jaren hebben gehad, die zijn wel goed, maar er gebeurt niks", zegt hij in gesprek met AT5 in zijn appartement aan de Keizersgracht.



Vanaf de zijlijn liet de 67-jarige Hammerstein de afgelopen jaren geen mogelijkheid onbenut om zijn onvrede uit te spreken over de linkse coalitiepartijen en hun beleid. Nu wil de geboren Rotterdammer dus zelf gaan deelnemen aan het politieke bedrijf: "Op het eind van je leven word je afgerekend op wat je voor andere mensen hebt gedaan. En volksvertegenwoordiger zijn, is proberen iets goeds te doen voor mensen."

Maar waar Hammerstein is, is de controverse nooit ver weg. In ieder geval lijkt de mondige Amsterdammer niet direct in de wieg gelegd om zich te schikken naar de fractiediscipline. "Dat is inderdaad eigenlijk niks voor mij, maar als je het maar van tevoren weet is het niet erg."