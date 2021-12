Bejaarde vrouw (76) ernstig gewond na gewelddadige woningoverval in Nieuw-West

Een 76-jarige bejaarde vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt na een gewelddadige overval in haar woning in Nieuw-West.

De melding van de gewelddadige overval werd rond 23.45 uur gedaan. Agenten troffen vervolgens in de woning aan de Johan Braakensiekhof het bejaarde slachtoffer aan met ernstige verwondingen.

Tijdens de overval hoorde de vrouw een onbekend geluid in haar woning. De bewoner, die in haar slaapkamer lag, deed haar slaapkamerdeur open en zag twee mannen in donkere kleding in haar deuropening staan.

De daders mishandelden de vrouw en eisten spullen van haar. Uiteindelijk laten ze het bejaarde slachtoffer zwaargewond achter. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Meerdere politie-eenheden hebben vervolgens gezocht naar de daders, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.