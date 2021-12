Zeven verdachten opgepakt en 'zware wapens' gevonden na achtervolging op A2

De politie heeft in totaal zeven verdachten aangehouden na een achtervolging op de A2. Ook zijn er wapens gevonden.

De achtervolging eindigde gisteren op de A2 bij Vianen. De verdachten hadden ook een tas uit het raam gegooid. Omdat de politie er rekening mee hield dat daar explosieven in zaten, is de tas nog onderzocht door een explosievenverkenner van de politie. Uiteindelijk bleek daar geen sprake van, maar er zaten wel 'zware wapens' in de tas.

Een woordvoerder van de politie wil vandaag nog niet zeggen waarom de verdachten werden achtervolgd. Ze laat wel weten dat het gaat om een lopend onderzoek van de Amsterdamse politie. Over de inhoud van het onderzoek wordt mogelijk komende week meer duidelijk.

De politie heeft vanwege hetzelfde onderzoek ook een woning aan de Comeniusstraat in Nieuw-West doorzocht.