IJsdagen op komst met kleine kans op witte kerst

De astronomische winter gaat dinsdag van start met onvervalst winterweer. We kunnen ons opmaken voor een aantal ijsdagen waarbij het op verschillende plaatsen de hele dag vriest. Er is nog een kans op een witte kerst, maar die lijkt voor Amsterdam erg klein.

Na het vrij zachte weer van de afgelopen week laat de winter van zich horen. Deze maandag is er sprake van een overgangsdag, meldt Weeronline.

Om van een ijsdag te mogen spreken moet de maximumtemperatuur onder nul blijven. Met andere woorden vriest het dan dus de hele dag. Na de zomer hebben we nog geen ijsdagen gehad, maar de kans is groot dat het deze week gaat gebeuren.

Mistig

Dinsdag begint het op veel plaatsen mistig en die mist kan regionaal de hele dag blijven hangen. In de mistgebieden blijft het kwik onder nul, terwijl de temperatuur bij zonneschijn oploopt tot 2 graden. Normaal is het eind december zo'n zes graden boven nul.

Het landschap kleurt de komende dagen wit door rijp. Ook woensdag blijft het winters weer, waarbij het regionaal mistig blijft en het de hele dag vriest. De kou is trouwens niet genoeg om op de schaats te kunnen: het water van sloten, vaarten en meren is nog te warm. Het kan een week duren voordat groot open water bevriest.

Slechte luchtkwaliteit

Hoewel het rustige weer mooie winterse plaatjes oplevert, heeft het ook een keerzijde. Doordat er weinig wind staat hoopt luchtvervuiling zich op en dat betekent dat de luchtkwaliteit de komende dagen slecht is. Het is nog onzeker of het koude weer aanhoudt. Vanaf donderdag is zachte lucht in aantocht.