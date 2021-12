Amsterdammer (28) opgepakt voor oplichting met nepnieuwswebsites

Een 28-jarige Amsterdammer is op 15 december opgepakt op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Hij is vermoedelijk betrokken geweest bij het maken van nepnieuwswebsites.

De man kwam bij de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) in beeld in een lopend onderzoek. In dat onderzoek werden op 22 september verschillende doorzoekingen gedaan, onder meer in Amsterdam. Daarbij werd voor miljoenen beslag gelegd op onroerend goed, auto's, horloges, cryptovaluta en bankrekeningen in binnen- en buitenland.

De oplichtingspraktijken gebeurden onder meer via advertenties op onder andere Facebook. De criminele organisatie had volgens de FIOD een groot netwerk in beheer van verschillende nepnieuwscampagnes, waarbij ook de identiteit van bekende Nederlanders en Nederlandse nieuwswebsites werden misbruikt. Vaak werd in die advertenties opgeroepen om geld in te leggen, maar waren slachtoffers meestal daarna hun geld kwijt.

De 28-jarige verdachte was werknemer bij het bedrijf van een man die op 22 september werd aangehouden. Hij is vermoedelijk betrokken geweest bij het maken van nepnieuwswebsites. De verdachte is op 17 december na verhoor vrijgelaten en blijft verdachte.