Roberto Payer stopt als manager Hilton en Waldorf Astoria

Payer kwam op zijn negentiende vanuit Pordenone in Italië als arbeidsmigrant naar Amsterdam. Hij ging eerst aan het werk als kelner in het Hilton Hotel en al snel werkte hij zich op tot de hoogste positie in het hotel.

Payer gaf in 2019 tijdens een interview met AT5 aan dat de sleutel tot het succes oog voor detail is. Zo kunnen gasten kiezen voor vier verschillende seizoensgeuren. "Elke avond voor je gaat slapen wordt die geur dan in je kamer verspreid. Dat is een kleine mooie verrassing die wij aan de gasten geven."

De coronacrisis had grote gevolgen voor de hotels, vertelde hij eind vorig jaar. Zo'n honderd werknemers moesten ontslagen worden.

Payer wordt in beide hotels opgevolgd door Katharina Schlaipfer uit Portugal.