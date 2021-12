Betondorpers hebben 'eindelijk' hun beeld voor Cruijff: "Hij heeft het dorp op de kaart gezet"

Op de Brink in Betondorp staat sinds dinsdag een gedenkteken voor Johan Cruijff. Buurtbewoners zamelden vorig jaar handtekeningen in, om aandacht te vragen voor de voetballer die in Betondorp opgroeide. Veel Betondorper zijn blij met het beeld voor hun Johan, maar voor sommigen is het nog niet genoeg: "Wat mij betreft mag er nog wel een bronzen beeld bij."

Een van de initiatiefnemers is de 86-jarige Janny Leenders. "Bij Park de Meer kregen ze op de gevel een muurschildering van Johan Cruijff en Betondorp had niks. Terwijl Johan hier geboren en getogen is. Dat kon natuurlijk niet. Wij moeten ook iets voor Johan Cruijff, hij heeft hier gewoond. Toen hebben we handtekeningen verzameld en dit is het resultaat", vertelt ze.

Het beeld is ontworpen door Steffen Maas en zou eigenlijk woensdag feestelijk onthuld worden, maar dat kon door corona niet doorgaan. "Ik wist eerst niet zo goed wat ik ervan vond, maar ik vind het nu uitstekend", vertelt Leenders. "De schoen staat bovenop, aan de andere kant staat veertien en dit moet op een voetbal lijken. Dus wat wil je nog meer? Het is voor Johan en daar gaat het om", aldus Leenders.

De meeste buurtbewoners zijn enthousiast, maar een enkeling moet nog even wennen . "Ik vind het een beetje Lego-achtig", vertelt een buurtbewoner. "Een beetje blokkig. Maar ja, dat past dan ook wel weer bij Betondorp."