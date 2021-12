Solide overwinning voor Ajax in laatste wedstrijd van het jaar

De thuisploeg domineerde de wedstrijd en drukte Fortuna steeds meer terug. Na de pauze dacht Haller te scoren, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege duwen. De kansen stapelden zich op, maar het uitbreiden van de score bleek toch een lastige opgave. Perr Schuurs was er in de 65e minuut nog het dichtst bij, maar hij zag zijn kopbal uit een corner van de lijn gehaald worden.

Scherpte

Het was wachten op het derde doelpunt, maar telkens ontbrak het aan een goede eindpass of scherpte in de afronding. In de 83e minuut was daar dan eindelijk de verlossende derde Ajax-treffer. Antony had een fraaie steekpass in huis voor Devyne Rensch, die zijn tegenstander uitkapte en vervolgens heel rustig de bal in de hoek legde.

In de laatste minuut van de officiële speeltijd mocht Sébastien Haller nog aanleggen voor een strafschop. Invaller Kenneth Taylor werd op de rand van de zestien gevloerd en de spits van Ajax pikte zijn doelpunt mee met een benutte strafschop: 4-0. Diep in blessuretijd besliste Haller met zijn tweede van de avond de eindstand op 5-0.

Ajax is dankzij de overwinning minimaal voor één dag de koploper in de eredivisie. PSV, dat morgenavond tegen Go Ahead Eagles speelt, klimt bij winst weer over de Amsterdammers heen. Ajax sluit de eerste seizoenshelft af met 42 punten uit 18 wedstrijden.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Schuurs, Blind; Gravenberch (Tagliafico/52), Klaassen, Berghuis (Taylor/85); Antony (Daramy/85), Haller, Tadic (Neres/79)