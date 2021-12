Nieuwe tijdelijke opvanglocatie voor 600 vluchtelingen in Zuidoost

De gemeente opent vanaf 3 januari een nieuwe tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers en statushouders. In het A&O Hostel in Zuidoost zullen zeshonderd plekken beschikbaar worden gesteld voor een periode van drie maanden, met een mogelijke verlenging van nog eens drie.

Vanwege de huidige druk op de opvanglocaties heeft het Rijk gemeenten gevraagd om met

spoed tijdelijke opvang te vinden. "Sinds de toename van de komst van meer vluchtelingen naar Nederland is er een groot tekort aan tijdelijke noodopvang. Wij vinden het als college vanzelfsprekend om te helpen", laat wethouder Rutger Groot Wassink weten.

Naast de nieuwe locatie in Zuidoost worden er op andere plekken in de stad ook al vluchtelingen opgevangen. Zo is op de Willinklaan in Nieuw-West het reguliere asielzoekerscentrum en worden er in het Stayokay hostel in het centrum 90 vluchtelingen opgevangen.

Eerder werden er ook vluchtelingen opgevangen op het Marineterrein en in de Derkinderenstraat in Nieuw-West.