Stad NL V Klaas van der Eerden woont in het Twiske: “We kunnen in ons nakie door de tuin lopen!”

In De Straten van Amsterdam gaan we op zoek naar de verhalen in alle uithoeken van de stad. Vandaag bevinden we ons op 800 meter buiten de ring van Amsterdam in recreatiegebied het Twiske.

Dit prachtige natuurlandschap is 650 hectare groot en heeft welgeteld zes inwoners: Marcel met zijn vrouw Marijke en Klaas met zijn gezin. In het licht van de ondergaande decemberzon brengt Redouan de heren een bezoekje op het Luijendijkje.

Molenaar Marcel woont al tien jaar met zijn vrouw Marijke in de Twiskemolen. “We wonen in een soort tiny house, tegenwoordig weer heel hip!” Samen zorgen ze voor de molen en het gebied eromheen. Marcel vertelt hoe belangrijk molens zijn voor Nederland en wat er met het Twiske zou gebeuren als deze oude poldermolen -oorspronkelijk uit 1541- er niet zou staan. Ook neemt hij ons mee naar 2016, toen een bizarre windhoos uit het niets de molen verwoestte.

Rondom de molen hebben Marcel en Marijke samen een klein paradijsje gemaakt. Marcel laat de grote moestuin zien, waar ze het hele jaar door van kunnen eten. Ook zijn de landgeiten die op het erf rondbanjeren niet te missen. Marcel vertelt hoe de geiten ervoor zorgen dat de molen kan blijven draaien.

Quote "Dit is al twintig jaar mijn droomhuis." Klaas van der eerden

Verderop aan de dijk, naast de volautomatische sluis waar bootjes op eigen houtje doorheen mogen varen, woont Klaas van der Eerden. Je zou het misschien niet verwachten van een presentator annex radio-dj, maar vier jaar geleden ruilde Klaas het bruisende Amsterdam in voor de rust van de polder. Het sluishuis was al twee decennia lang zijn “droomhuis”, en toen de familie die er al generaties lang woonde in 2015 vertrok, greep Klaas zijn kans.

Het was in veel opzichten back to basic: zo hebben Klaas en Marcel allebei geen riolering, geen internet- of televisiekabel en geen gasaansluiting. “Ik ben een ontzettende Ajacied, zit al zo’n dertig jaar bij de F-side. Maar om hier thuis dan de wedstrijden te kijken, is hier toch wel een beetje lastig.” Desondanks wegen wat Klaas betreft de voordelen absoluut zwaarder dan de nadelen. Voor een enthousiaste visser als hijzelf is het meer in de achtertuin ideaal. Uitkijkend over het spiegelende water met alle polderpracht op de achtergrond, is het niet moeilijk te bedenken waarom hij en Marcel hier zo gelukkig zijn.