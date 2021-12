In Amsterdam is weer van alles gebeurd in 2021. Van het vernieuwen van bruggen voor het project De Rode Loper tot aan het volledig renoveren van de Piet Heintunnel. En natuurlijk werden er in de tussentijd gloednieuwe fietspaden aangelegd, zebrapaden op de weg geschilderd en stoplichten geïnstalleerd. Aangelegd door bedrijvige werkmannen die altijd klaar stonden om kritische vragen te beantwoorden van gevatte Amsterdammers. Dit was Het Verkeer 2021!