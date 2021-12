Veel rook bij uitslaande brand in loods op Ruigoord

De brandweer is uitgerukt naar een uitslaande brand in een vrijstaande loods bij Ruigoord, vlakbij Westpoort. Bij de brand komt veel rook vrij, de brandweer roept de mensen in de omgeving dan ook op om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

Rond 10.15 uur kwam de melding van de brand binnen. De brandweer is flink uitgerukt voor de brand.

Volgens omstanders was de loods een werkplaats. In de werkplaats stonden decorstukken en twee oude stadsbussen, waar aan werd gewerkt. Volgens een andere omstander stond er een kacheltje in de werkplaats, wat mogelijk de oorzaak kan zijn.

"Het hart van Ruigoord is eruit gehaald. Dit is waar alle persoonlijke waarde in zat, het hart van Ruigoord is weg", vertelt een van de omstanders.

De loods is volgens de woordvoerder van de brandweer verwoest en niet meer te redden. Eén persoon is nagekeken door het ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook. De brandweer heeft de brand onder controle.