Redders Ine, Yuri en Patrick blikken terug op de brand in de Van Hallstraat: "Tranen springen weer in mijn ogen"

Nu het einde van het jaar nadert, is het tijd om terug te blikken op 2021. In de serie Mokum in '21 kijken we samen met Amsterdammers terug op het jaar. In deze aflevering doen we dat met Ine Cuppen, Patrick Yzer en Yuri de Haas. Op 3 augustus ontstond er een grote brand in een bovenwoning in de Van Hallstraat in West. Yuri, Ine en Patrick spanden lakens voor de twee bewoners die geen andere keus hadden dan uit het brandende huis te springen. Door hun reddingsactie overleefden de twee bewoners de brand.