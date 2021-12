Shahine El-Hamus over zijn debuut-EP: "Het is gelukkig geen clubmuziek"

Nu het einde van het jaar nadert, is het tijd om terug te blikken op 2021. In de serie Mokum in '21 kijken we samen met Amsterdammers terug op het jaar. In deze aflevering: Shahine El-Hamus. De afgelopen jaren maakte Shahine naam als acteur. In 2020 nam-ie een Gouden Kalf in ontvangst voor zijn rol in De Belofte van Pisa. Maar 2021 stond in het teken van zijn eerste EP als rapper, genaamd 'mens van wie'.

Een EP uitbrengen tijdens een lockdown, het klinkt misschien als een nachtmerrie. Want optreden zit er niet in voor Shine, de artiesten naam van El-Hamus. Maar daar is hij het niet mee eens: "Het is meer muziek waarvan ik zou zeggen: zet je koptelefoon op en ga liggen op de bank." De EP is gemaakt in de eerste lockdown, waadoor het automatisch niet echt een feest EP werd. "Dus er kwam ook muziek uit die best wel 'dark' was."

De EP is sterk beïnvloed door de plek waar Shine geboren, getogen en nog steeds woonachtig is: de Nieuwmarktbuurt. "In de tracks zitten wel een paar verwijzingen naar de stad, maar dat is logisch want Amsterdam is de mooiste stad van de wereld", lacht Shahine.

Speciale boodschap

In de serie Mokum in '21 vragen we de gasten welke boodschap of wijze raad ze willen meegeven aan de Amsterdammers in 2022. 'Al is het leven nog zo kut, bel je moeder elke dag en... geef geld aan daklozen (het is koud gap)' is de boodschap van Shine.