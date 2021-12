Driehoek verbiedt anti-coronademonstratie op Museumplein

De demonstratie tegen de coronamaatregelen die op zondag 2 januari gepland is en zou starten op het Museumplein, wordt door de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en OM) verboden.

De driehoek laat weten de demonstratie wel te willen faciliteren met een maximum aantal demonstranten en een beperkte duur en vorm. Het zou dan gaan om een maximum aantal van 3500 mensen, waarbij er 1,5 meter afstand kon worden gehouden.

Volgens de gemeente zou de organisatie niet meewerken aan een goed verloop van de demonstratie. Zo zou de organisatie de confrontatie op willen zoeken en de regels willen overtreden. Ook heeft de politie aanwijzingen dat personen en groepen uit zijn op ongeregeldheden en bereid zijn om geweld te gebruiken. Naar verwachting zouden er 25.000 mensen afkomen op de demonstratie.

'Schandalig'

Organisator Michel Reijinga laat weten deze beslissing niet te begrijpen. “Het besluit is schandalig”, reageert organisator van de demonstratie Michel Reijinga. “Er wordt gezegd dat wij niet willen meewerken, maar dat is gewoon niet waar. We hebben aangeboden de demonstratie te verkorten en het aantal kilometers te verminderen. Wij zijn tegen geweld en willen een nette, gefaciliteerde demonstratie.”

Reijinga vermoedt dat hij de dupe is geworden van de staking van de ME. Zondag gaat hij ondanks het verbod alsnog koffiedrinken op het Museumplein. “Ik zal en mag andere mensen daar niet toe oproepen. Ik mag wel de wens uitspreken het gezellig te vinden als er meer mensen komen kletsen.”

ME-staking

Het verbod komt een dag nadat de politiebonden een reeks acties aankondigden, waaronder een staking van de ME aanstaande zondag. Ook tijdens de coronademonstratie in de stad zou de ME het werk een paar uur neerleggen.

De politiebonden demonstreren vanwege personeelstekort en een steeds hogere werkdruk. "De politiemensen lopen op hun tandvlees", zegt Fred Driessen van de politievakbond ANPV. "In de cao staat dat er per kalenderjaar maximaal 240 uur aan overuren mag worden gedraaid, maar het gros van de mensen zit daar in november al ruim overheen."

Omdat de bonden niet het idee hebben dat er vanuit Den Haag een aanpak komt voor het personeelstekort, worden er meerdere acties aangekondigd. "Nog altijd rekent Den Haag erop dat agenten uit loyaliteit en plichtsbesef tot het uiterste zullen gaan om de kwaliteit van het politiewerk zoveel mogelijk in stand te houden. En dat doen ze ook, al kost ze dat steeds meer moeite en al gaat dat steeds meer ten koste van hun gezondheid, veiligheid en privéleven", schrijven de politiebonden in een aankondiging.