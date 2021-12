OMT-lid De Jong: ''Snel nieuw weegmoment om te kijken of harde lockdown nog nodig is''

Er moet snel een nieuw weegmoment komen om te kijken of de harde lockdown nog gerechtvaardigd is. Dat zegt OMT-lid en viroloog van het Amsterdam UMC Menno de Jong in een nieuwe corona Q&A op AT5. Omikron is besmettelijker, maar lijkt minder ziekmakend. ''We komen in de buurt van het hebben van data om te bepalen of de huidige lockdown nodig is. De eerste data zijn gunstig.''

Er is nog steeds niet precies duidelijk of omikron nou ook echt minder ziekmakend is. ''Over één of twee weken weten we al heel veel meer of verhouding tussen de besmettingen en ziekenhuisopnames echt heel veel anders is dan bij de vorige variant, delta'', aldus de viroloog.

Verspreiding

''Het is ook nog te vroeg om te stellen dat omikron een uitweg uit deze crisis kan zijn. Het lijkt erop dat deze variant een minder hoog risico geeft op ernstige infecties. Ik hou nog wel een slag om de arm, omdat de eerste verspreiding zich met name in de jonge leeftijdsgroepen, tussen de 20 en 40 jaar oud, afspeelt en dat is een groep die überhaupt niet zo'n hoog risico heeft op ernstige infecties.''

Het is dus wachten tot omikron zich ook gaat verspreiden onder de kwetsbaren. ''We kunnen pas een conclusie trekken over het daadwerkelijke ziekmakend vermogen van deze variant als die zich ook verspreid heeft naar andere leeftijdsgroepen. Als dan nog steeds het aantal ziekenhuisopnames lager is in vergelijking met delta, dan kunnen we wat geruster zijn. Ook hier hou ik een slag om de arm, omdat als het aantal besmettingen twee keer zo hoog is als met de deltavariant en het risico is voor de helft lager op een ernstige infectie, dan eindig je in absolute aantallen met hetzelfde aantal ernstige infecties in de ziekenhuizen.''

En: ''Ik hoop dat we ook snel weer een update krijgen en dan zien wat omikron doet in de kwetsbare bevolking. In de tussentijd zitten we in Amsterdam op tachtig procent omikron en in de komende dagen honderd procent. En dan kunnen we ook kijken of het aantal ziekenhuisopnames in Amsterdam toeneemt en hoe dat zich verhoudt met de deltavariant.''

Dominant

Dat omikron besmettelijker is, is inmiddels ook in de Amsterdamse besmettingscijfers terug te zien. Na een dalende curve, is de stijging weer ingezet. ''We hebben de afgelopen weken nauwkeurig bekeken hoe snel deze variant in Amsterdam opkomt. We weten inmiddels dat omikron dominant is, besmettelijker is dan de voorganger delta en dat gevaccineerden vatbaarder zijn. Dat is de reden dat het zo snel heeft kunnen toenemen en dat verklaart ook de toename van de infectiecijfers in Amsterdam. Inmiddels is tachtig procent van de besmettingen in Amsterdam omikron.''

Verbaasd over de snelle opkomst is De Jong niet. ''Als je kijkt naar het buitenland en dan met name Denemarken en Engeland waar je zag dat je een verdubbelingstijd had in twee tot drie dagen, dan is het niet verbazingwekkend. We hebben met dezelfde snelheid omikron in Amsterdam zien opkomen, maar het verschil is dat dit is gebeurd ondanks de avondlockdown. Zelfs die heeft de snelle toename dus niet kunnen voorkomen. Amsterdam is vaak de voorbode van wat in de rest van het land gaat gebeuren. Daarom is het goed dat we Nederlandse data hebben, omdat je het beleid hier zo veel mogelijk op binnenlandse data wil vaststellen. ''