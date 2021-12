Straatnaam in Osdorp na decennia goed gespeld: "Voor bewoners niet heel handig"

Zo'n zestig jaar geleden kreeg vakbondsman Ferdinand Spit een straat in Osdorp naar zich vernoemd. Echter werd zijn naam verkeerd gespeld: Ferdinant, met een t. De gemeente heeft de fout onlangs op de straatnaamborden gecorrigeerd, maar niet iedereen is daar blij mee.

"Ik vind het vervelend", reageert een van de bewoners. "Ik sta bij alle instanties geregistreerd in de Ferdinant met een t, zoals het kadaster, de hypotheekakte, noem het maar op. Dat klopt nu ineens niet meer."

Een andere bewoner is bezorgd dat de naamwijzing voor problemen gaat zorgen voor de vindbaarheid van de straat. "Alleen hoop ik wel dat in alle routeprogramma's de nieuwe spelling wordt doorgevoerd, anders zoeken mensen zich een ongeluk."

Het stadsdeel laat weten dat alleen de straatnaamborden zijn aangepast en dat er in de administratie niets verandert. "Het is heel fijn voor eventuele nabestaanden van meneer Ferdinand Spit, maar voor ons als bewoners is het niet heel handig", aldus de bewoner.