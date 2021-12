Hotelgast filmt ravage na plofkraak Diemerhof: "De schade is heel groot"

Een hotelgast heeft vanmorgen vroeg de schade gefilmd die is ontstaan na de plofkraak in de lobby van hotel Via aan het Diemerhof in Diemen. Te zien is hoe een paar toeristen door de ravage naar buiten worden geleid en dat de schade groot is.

De meeste hotelgasten zaten waarschijnlijk rechtop in bed door de explosie, maar vier Franse hotelgasten die we daar spraken werden door het alarm gewekt: "De knal hoorden we niet, maar het alarm liet ons uit bed komen." Ze werden geëvacueerd en samen met de andere aanwezigen naar een ander hotel in de buurt gebracht: "Daar konden we nog een paar uur slapen, maar de schade is heel groot."

Een andere hotelgast zag geld uit de automaat op de grond liggen toen hij naar buiten liep. In de loop van de ochtend mochten de toeisten hun spullen van de kamers halen. Wel krijgen ze nog onderdak in de nabijgelegen gebouwen, de schade is in het hotel zelf nog te groot.