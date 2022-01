Vier agenten gewond bij coronaprotest Museumplein, dertig aanhoudingen

Een politiehond heeft daarna een demonstrant gebeten. "De agenten maken het naar omstandigheden goed en de verdachten konden worden aangehouden", laat de politie vanavond weten. Er waren geen ambulances opgeroepen.

Vermoedelijk was dit het moment waar de politie op doelt. De gebeten demonstrant is hoogstwaarschijnlijk ook gewond geraakt. Of er meer demonstranten gewond zijn is nog niet duidelijk.

Mishandeling

In totaal zijn er dertig verdachten opgepakt. Dat was vanwege mishandeling, verboden wapenbezit, belediging, het niet tonen van een identiteitsbewijs of het niet voldoen aan bevel of vordering.

Via sociale media was opgeroepen om om 12.00 uur te verzamelen op het Museumplein en dan om 13.00 uur een protestmars te lopen. Het was om 12.00 uur dan ook druk op het Museumplein. Volgens de politie stroomde het pas om 12.30 uur 'toch vol' met demonstranten.

ME-linie

De politie zegt dat er daarna gefaseerd is opgetreden. "Demonstranten zijn eerst aangesproken en gewaarschuwd. Toen zij het plein niet verlieten, heeft de politie opgetreden door een ME-linie (Mobiele Eenheid) te vormen. Ook zijn er paarden en politiehonden ingezet en hebben een aantal agenten geweld moeten gebruiken."

Via luidsprekers werd door agenten opgeroepen dat de demonstranten naar de Van Baerlestraat moesten lopen. Opvallend was dat ze daar werden tegengehouden door de Mobiele Eenheid. Dat duurde ongeveer een halfuur.