Basis- en middelbare scholen weer na de kerstvakantie open

Het demissionaire kabinet heeft besloten dat de basisscholen en middelbare scholen na de kerstvakantie weer open gaan, dat is vanaf volgende week maandag. Het hoger onderwijs en universiteiten gaan nog niet open.

Volgens het Outbreak Managment Team (OMT) is de openstelling van het primair en voortgezet onderwijs verantwoord, dat zei demissionair minister Slob van Onderwijs tijdens de persconferentie. Ook de buitenschoolse opvang opent vanaf volgende week haar deuren weer en mogen jongeren tot 20.00 uur buiten sporten.

In december moesten de scholen hun deuren een weer eerder sluiten dan gepland, dit kwam vanwege de vrees voor de omikronvariant. Uit cijfers bleek dat met name kinderen in de bovenbouw van basisscholen een bron van snelle verspreiding van besmettingen waren.

De rest van de maatregelen blijven wel tot 14 januari staan, het kabinet kijkt "met zorg naar komende week."

BBO

Voor de BBO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs, is dit perfecte uitkomst. "Wij zijn blij dat de scholen na de kerstvakantie weer gewoon open gaan. Dat is het beste voor de kinderen", laat Lieke Thesingh weten.

De BBO wilde eerder al dat de Amsterdamse achtstegroepers naar school konden na de kerstvakantie en dat zou hoe dan ook gebeuren. Zij vonden dat gezien de voorbereiding op de middelbare school en het feit dat het hun laatste basisschooljaar is, de achtstegroepers een bijzondere positie hadden.