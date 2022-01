Olympische droom Akwasi Frimpong in duigen door corona: "Alle sacrifices schieten door je heen"

De skeletonner uit de Bijlmer zit nog in quarantaine in een verlaten appartementencomplex in het oosten van Duitsland waar hij een fikse teleurstelling voor zijn kiezen kreeg: een positieve coronatest zet naar alle waarschijnlijkheid een streep door de Olympische Spelen van Akwasi Frimpong.

Vier jaar geleden schreef de Amsterdammer nog geschiedenis op de Winterspelen van Pyeongchang door als eerste donkere atleet ooit met 130 km/uur op een skeleton naar beneden te suizen. "Dat was prachtig en mooi. De eerste West-Afrikaan op de Winterspelen (Frimpong komt uit voor Ghana, red.), maar ik wilde meer." Meer ervaring, beter materiaal en de laatste maanden ook persoonlijke records. Frimpong wilde op zijn tweede Olympische Spelen in Peking meedoen met de besten: "Laten zien dat ik niet zomaar een Afrikaan ben die ligt op een slee, maar een skeletonner uit Ghana die hard kan sleeën."

Hij had nog een paar punten nodig om kwalificatie veilig te stellen, maar kan definitief niet aan de laatste wedstrijden in Duitsland meedoen. Na vijf dagen ziek in bed testte Frimpong, die gevaccineerd is, nog steeds positief en kan daarom deze week niet meer op de baan verschijnen. "Er gaan zoveel dingen door je heen, alle afgelopen jaren, de sacrifices die je ervoor hebt gemaakt.."

Toch zou Frimpong, Frimpong niet zijn als hij zelfs in isolatie zichzelf alweer probeert te motiveren: "Er zijn mensen in het ziekenhuis terechtgekomen, mensen die het niet hebben overleefd en dan denk je toch wel: mijn droom is heel belangrijk, dat ga ik niet ontkennen voor de camera , maar mijn gezondheid, de liefde en mijn gezin zijn nog belangrijker."