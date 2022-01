Stad NL V Nieuwe Straten-presentator Kiki Bosman duikt in het Geerdinkhof

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag is onze kersverse presentator Kiki Bosman in Zuidoost om erachter te komen waarom het Geerdinkhof ook wel “de Goudkust van de Bijlmer” genoemd wordt.

Vanuit appartementencomplex Garstkamp kijk je uit over het Geerdinkhof. Het is een rustige laagbouwwijk uit de jaren 70 op de rand van de G-buurt. Helemaal op het uiterste puntje met haar tuin grenzend aan de Bijlmerweide, woont Carolien. Parkbezoekers die langs haar woning lopen, worden verrast door een uitnodigend tafereel van gezellige stoeltjes en in het gras verspreide tegeltjes met spreuken erop. Carolien vertelt Kiki over hoe ze met haar vrijwilligersprojecten zorgmedewerkers een hart onder de riem probeert te steken. Ook krijgen we een kijkje in haar kleurrijke “rariteitenkabinet”.

Quote "In onze eigen buurt konden we geen boeken kopen, dus besloten we om daar iets aan te doen" zuwena elshot

Bij één van de buurtboekenkastjes in de wijk ontmoeten we de in het Geerdinkhof opgegroeide Zuwena, die een volle doos met boeken bij zich heeft. Samen met haar zus Nathifa is ze in 2019 de Bijlmer Bookstore gestart, een africentred boekwinkel met uitsluitend boeken van auteurs van kleur. “We liepen er tegenaan dat we in onze eigen buurt geen boeken konden kopen, dus we besloten om er iets aan te doen.” Zuwena laat zien welke boeken zij in de winkel hebben liggen en Kiki heeft nog een verrassing voor haar in petto.

Verderop in het Geerdinkhof wonen Dennis en Ron, verzamelaars van memorabilia van de koninklijke Oranje-familie. Dennis, Welshman van origine, legt uit waarom de Oranjes en in het bijzonder koningin Wilhelmina zo bijzonder zijn voor hem en zijn man. We krijgen een rondleiding door hun thuismuseum waar Ron ons met veel expertise vertelt over de roze theepotten en geëmailleerde lepeltjes die in de vitrines staan te glanzen.