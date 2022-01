Bewoners bezorgd om verkoop Oosterkerk: gaan kerk en buurtactiviteiten wel samen?

Na 18 jaar in de verkoop te hebben gestaan, heeft de Oosterkerk op de Oostelijke Eilanden eindelijk een nieuwe bestemming. De kerk wordt waarschijnlijk verkocht aan Stadsherstel, met als vaste huurders Het Balletorkest en de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Maar vooral met die laatste partij is een groep buurtbewoners niet blij.

Afgelopen november kwam Van der Ham met een rapport waar in stond dat Stadsherstel het kan overnemen, en dat Het Balletorkest, de Protestantse Kerk en een aantal kleinere organisaties vaste huurders zouden zijn. Hij liet weten dat de combinatie tussen de nieuwe huurders en andere initiatieven uit de buurt mogelijk zou blijven

Jarenlang heeft de gemeente gezocht naar een nieuwe bestemming voor de Oosterkerk omdat het te duur werd in kosten en onderhoud. Om de verkoop te bespoedigen werd oud-Kamerlid van D66 Boris van der Ham aangesteld om de optie tot koop te onderzoeken.

Ondanks het positieve verslag van Van der Ham is er een groep buurtbewoners niet tevreden met het rapport. Ze zijn niet gelukkig met het feit dat hun buurtinitiatieven in de toekomst via de Protestantse Kerk geregeld moeten worden.

"Ze hebben een missie, daar is niets mis mee, want er zijn ook mensen die daar zingeving vinden", aldus Petra Catz van buurtorganisatie 1018. "Alleen wil niet iedereen onder dat licht zijn activiteiten doen." Ook wil Catz dat de beloftes van de Protestantse Kerk worden vastgelegd: "Waarom staat het niet op papier?"