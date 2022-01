PvdA en SP roepen wethouder op: "Maak je hard voor ontkoppeling gas- en warmtenetprijzen"

Maar op dit moment is het dus wel zo dat als de gasprijzen stijgen of dalen er ook een effect te zien is op het warmtenet. Amsterdammers die aangesloten zijn op het warmtenet kunnen deze maand nog een brief van leverancier Vattenfall op de mat verwachten. Zij moeten gemiddeld 13 euro per maand extra gaan betalen.

De PvdA en SP pleiten voor een brandbrief van het stadsbestuur naar Den Haag. "Eén op de tien huishoudens heeft te maken met energiearmoede, dat is ongelooflijk hoog. Dus als de prijs van stadswarmte stijgt, komt er weer een groter risico bij, dat mensen verder in energiearmoede vervallen."

Ook het college is voor een ontkoppeling van de prijzen. "Wij hebben dat ook al in een brief aan de gemeenteraad geschreven, toen duidelijk was dat gasprijzen zo stegen: mensen die op stadswarmte zitten, moeten daar niet de gevolgen van ondervinden, want die gebruiken geen gas. We hebben het ook al eerder doorgegeven aan Den Haag, maar misschien is het goed, ook in het kader van de warmtewet, om het nog een keertje extra aandacht te geven", zegt verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck.

Warmtewet

In die warmtewet staat namelijk dat de warmteratieven aan de gasprijs zijn gekoppeld. Leveranciers mogen dus de hoofdprijs vragen voor het warmtenet als de gasprijzen stijgen.

Van Doorninck: "Vattenfall is daar flink onder gaan zitten, die halen absoluut niet het maximum wat ze mogen vragen en daar zijn we blij mee. Dat betekent dat de deelneming waar wij nu inzitten samen met Vattenfall, Westpoort Warmte, echt een veel lagere prijs aan de Amsterdammers vraagt dan mag."

De landelijke warmtewet wordt nog herzien, maar wel pas in 2023. "Eén ding weten we zeker: die gasprijs zal gaan stijgen. Die is al hoog en we hebben geen enkel inzicht dat die nu zal gaan dalen. Hoe meer huizen er van het aardgas af gaan voor de toekomst hoe beter."