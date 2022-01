Schietpartij op straat in Nieuw-West

Aan het Rijgersborgh in Nieuw-West is vanmiddag geschoten. De politie heeft de omgeving afgezet.

Schietpartij op straat in Osdorp Inter Visual Studio

Schietpartij op straat in Osdorp Inter Visual Studio

Schietpartij op straat in Osdorp Inter Visual Studio

De politie werd rond 12.00 uur gealarmeerd. "Het was eerst een melding van een vechtpartij, die veranderde gaandeweg in een schietpartij", zegt een politiewoordvoerder. Het zou gaan om een incident in de familiaire sfeer.

Niemand raakte gewond. De verdachte is er vandoor gegaan. Op straat is een vuurwapen achterbleven, de politie heeft het wapen meegenomen.

"Het rechercheteam doet onderzoek naar de aanleiding van de vechtpartij en de schietpartij", zegt de woordvoerder. Ze roept getuigen op zich te melden.