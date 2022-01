Explosie bij portiek van flat in Osdorp: "Enorme knal"

Explosie bij flat in Osdorp Inter Visual Studio

Explosie bij flat in Osdorp Inter Visual Studio

Explosie bij flat in Osdorp Inter Visual Studio

Er wordt nu gewacht op een explosievenverkenner van de politie. Die gaat kijken of het veilig genoeg is om onderzoek te doen. Ook de brandweer is aanwezig om de politie te assisteren.

Volgens een politiewoordvoerder vond de explosie bij een portiek plaats. De Forensische Opsporing is onderweg voor het doen van sporenonderzoek.

De knal was in een groot deel van Nieuw-West te horen. Een bewoner van Osdorp laat weten dat het om een 'enorme knal' ging.

Ook wordt er over de knal getwitterd: