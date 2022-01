Stad NL V Een andere naam voor de ms. van Riemsdijkweg? Nieuwe Straten-presentator Ravi Bonam zoekt uit waarom

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag is onze nieuwe presentator Ravi Bonam op het NDSM-terrein in Noord. Hebben de bewoners van en ondernemers aan de ms. van Riemsdijkweg wel eens stilgestaan bij de naam van hun straat?

Vanaf het balkon van Joey kijken we uit over één van de meest creatieve plekken van de stad: de NDSM-werf. De loodsen waar vroeger boten gebouwd werden, zijn nu omgevormd tot kantoorgebouwen, appartementencomplexen en culturele broedplaatsen. Joey woont hier nu een jaartje en voelt zich helemaal thuis op de voormalige scheepswerf.

Verderop zit de werkplaats van Esther. Esther ontwerpt interieurs voor boten en samen met haar man is ze al een aantal jaar bezig om de kade te ‘vergroenen’. Ze vertelt hoe ze hoopt dat de NDSM-werf steeds aantrekkelijker wordt voor duurzame ondernemers. “Rederijen die elektrisch varen, zeil-transporten die goederen zonder CO2-uitstoot over de wereld vervoeren, Greenpeace is hier af en toe ook; vanuit allerlei invalshoeken is het hier groen."

Vlakbij de pont treffen we Gijs en Selby, oftewel DJ Gijs Velsink en DJ Fer A.F. Drijver van Radio Noord Amsterdam. De mannen doen hun plannen voor de naamsverandering van de ms. van Riemsdijkweg uit de doeken en leggen uit waarom ze met deze kruistocht begonnen zijn. “Het is een straat, vernoemd naar een boot, die vernoemd is naar een man, die op zijn beurt weer vernoemd is naar een dijk. En het probleem zit ‘m bij die man,” legt Gijs uit. Ze zijn zelfs een petitie gestart om de naam veranderd te krijgen, maar veranderen hem in de uitzending ook alvast een beetje.