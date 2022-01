Theaters en musea gaan door met kapsalon-actie ondanks waarschuwing Halsema

Theaters en musea die woensdag meedoen aan de zogeheten kapsalon-actie om aandacht te vragen voor de cultuursector kunnen handhavers verwachten. Dat schrijft de burgemeester in een brief aan de culturele instellingen. Toch zetten de kunstinstellingen de actie door.

Aan de actie doet onder andere De Kleine Komedie mee en het Concertgebouw, maar ook het Amsterdam Museum en het Van Gogh Museum. In de brief schrijft Halsema: "Kunst en cultuur brengen troost en zijn een belangrijk fundament van onze stad. Nu dat fundament al zo lang is weggevallen, begrijpen wij uw teleurstelling en ook de financiële noodzaak voor perspectief."

Tegelijkertijd wijst ze de deelnemende theaters aan de actie er op dat de coronamaatregelen er niet voor niets zijn. "Die heeft het college te handhaven. Dit betekent dat u handhaving kunt verwachten indien u uw voornemen doorzet." Wel laat de burgemeester weten dat als de theaters een demonstratie willen organiseren, het stadsbestuur bereid is om dat te faciliteren.

Actie gaat door

Ondanks de waarschuwing zegt Ebbinge bij het programma M dat de actie gewoon doorgaat. "Tijdens de persconferentie zei nota bene Mark Rutte himself dat hij best snapt dat er een beetje burgelijke ongehoorzaamheid komt", reageert hij. "Dan doen wij het op de allertruttigste manier en dan gaan ze toch handhaven."

Eerder maakte Ebbinge bekend dat de kaarten voor Theater Kapsalon in De Kleine Komedie binnen een minuut waren uitverkocht.