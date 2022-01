Weer 20 procent meer besmettingen, lange rijen bij de testlocaties

De laatste week zijn er dagelijks meer coronabesmettingen dan ooit op een dag. En het eind lijkt nog niet in zicht, de piek zal er volgens de experts eind van de maand moeten zijn. Dat betekent grote drukte bij de testlocaties. Amsterdammers met klachten staan met honderden tegelijk in de rij te wachten op een wattenstaafje in neus en keel.

Bij de locatie RAI en op het Buikslotermeerplein in Noord is het filelopen. Mensen die vanmorgen in een te lange rij stonden werden al vroeg weggestuurd. "Mijn zoon stond vanochtend om 8 uur bij testlocatie Buikslotermeerplein. Daar is tot 11.00 uur een inloopuur. Maar er stond al een rij van 2 uur lang en hij werd weggestuurd, want om 11.00 uur zou hij nog niet aan de beurt zijn", laat een moeder aan AT5 weten.

De GGD laat ook weten dat het aantal besmettingen in Amsterdam in vergelijking met een week geleden (10-16 januari) met bijna 20 procent is toegenomen. Deze week zijn er in de stad 20.297 Amsterdammers positief getest, een week eerder waren dat er bijna 17.000.