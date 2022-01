'China financiert onderzoek naar mensenrechten aan VU'

Dat meldt de NOS aan de hand van stukken die zij in handen hebben. Het zou gaan om het onderzoekscentrum Cross Cultural Human Rights Centre (CCHRC). Volgens de NOS zou het centrum in 2018, 2019, 2020 tussen de 250 duizend en 300 duizend euro per jaar hebben ontvangen.

Het geld dat het onderzoekscentrum ontvagent komt van de Southwest University of Political Science and Law in de miljoenenstad Chongqing. Universiteiten in China zijn nauw verbonden aan het politieke regime, de communistische partij

Betrokken hoogleraren die verbonden zijn aan het centrum nemen het met regelmaat op voor het mensenrechtenbeleid van China. De VU ontkent dat de academische onafhankelijkheid in het geding is, maar deskundigen die door de NOS geraadpleegd zijn zetten daar vraagtekens bij en spreken van een ongewone financieringsconstructie.

'Globale visie op mensenrechten'

Het geld afkomstig van de Chinese universiteit wordt door het onderzoekscentrum gebruikt voor een wetenschappelijk tijdschrijft, het organiseren van conferenties en het ontwikkelen van een 'globale visie op mensenrechten'.

De missie van het centrum is vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de Chinese universiteit: aandacht vragen voor een globale visie op mensenrechten, en dan specifiek voor de manier waarop niet-westerse landen zoals China tegen mensenrechten aankijken.

Andere geldschieters

Het VU blijft erbij dat het CCHRC onafhankelijk is. In de contracten "staat precies vastgelegd dat de academische vrijheid van het centrum en haar medewerkers onverkort gewaarborgd blijft. Het centrum is niet van de subsidie afhankelijk en zal altijd zijn vrije rol blijven spelen", aldus de VU.

Inmiddels is de universiteit op zoek gegaan naar andere geldschieters. Vanaf dit jaar wordt 20 procent van de financiering betaald door de VU zelf en door de Universiteit van Amsterdam, waar het centrum een vak over mensenrechten zal gaan verzorgen. De andere 80 procent blijft uit China komen.