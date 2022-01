Noodkreet burgemeesters aan kabinet: coronabeleid moet fundamenteel anders

Dat schrijven de burgemeesters in een open brief aan De Volkskrant. "Juist nu veel burgers het water aan de lippen staat mag het coronabeleid niet verder bezwijken voor de repressieve verleiding", dat schrijven burgemeester Halsema en de burgemeester van Breda, Paul Depla, in de brief.

"Dan brokkelt het gezag juist verder af om maatregelen, waar nodig, nog wel dwingend op te kunnen leggen en ontstaat er een vertrouwensprobleem."

Fundamentele herzieningen

De burgemeesters dringen aan op fundamentele herzieningen van het coronabeleid en stellen drie stappen voor: met voorrang ontwikkelen van een langetermijnperspectief, regels bedenken die voorspelbaar, logisch en redelijk zijn en stoppen met ongelijke en selectieve handhaving.

De ruim dertig ondertekende verwijten het kabinet dat die de crisisbestrijding naar zich toe heeft getrokken. "Langzaam maar zeker verdween de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid uit beeld tijdens de persconferenties en de debatten in de Tweede Kamer."

Het vrije samenleven

Ze zijn duidelijk in de brief. "In het crisisbeleid van de afgelopen jaren verdrong de acute bestrijding van het virus alle andere problemen en belangen in de samenleving. Dat is voor een korte periode aanvaardbaar maar na twee jaar niet meer."

Volgens de burgemeesters moet de gezondheidszorg zo worden ingericht dat het vrije samenleven zo min mogelijk wordt gehinderd door het virus.