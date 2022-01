Acteur Manuel Broekman vandaag voor rechter om vermeende aanranding barvrouw (21)

Manuel Broekman (35) moet vanmiddag voor de rechter komen, omdat hij wordt verdacht van aanranding. Dit zou de Amsterdamse acteur in een zomernacht in juli 2020 hebben gedaan bij de destijds 20-jarige barvrouw Marieke.

Het vermeende slachtoffer leest straks een brief aan hem voor, vertelt ze tegen NH Nieuws. Op advies van haar advocaat deelt ze de inhoud van de brief nog niet.

De zitting start vanmiddag om half twee in de rechtbank aan de Parnassusweg. Het Openbaar Ministerie werpt dan op wat er uit het onderzoek naar de vermeende aanranding door de Amsterdammer is gekomen. Ook zal de advocaat van Manuel Broekman namens hem de verdediging voeren.

Eerder liet de acteur via zijn Instagram-story weten de aanranding te ontkennen en de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien. Het is niet duidelijk of Broekman aanwezig is vandaag: zijn advocaat wil desgevraagd nog niet ingaan op vragen.