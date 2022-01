Stad NL V Vrienden rouwen om Casper die werd doodgestoken op Meer en Vaart: "Hij was nergens bang voor"

De 29-jarige man die werd doodgestoken tijdens zijn werk op de straat Meer en Vaart in Osdorp is Casper Verheijen uit Nijmegen. Met grote verslagenheid hebben de vrienden van het grote skateboardtalent kennis genomen van zijn overlijden. "Dit is zo onrechtvaardig, zo diep en diep triest."

Wat er precies gebeurd is op de fatale middag in Osdorp wordt nog onderzocht. Vermoedelijk kreeg hij een woordenwisseling op straat tijdens zijn werk, hij was dakdekker, met een groepje jongens. Waar die ruzie over ging weten zijn vrienden niet. Op dit moment zijn er drie minderjarige verdachten: twee van 16 jaar en één 15-jarige. Laatstgenoemde zit nog vast. Nederlands topniveau Casper was dinsdagmiddag dus aan het werk in Amsterdam, maar in zijn woonplaats Nijmegen staat hij bekend als fanatiek skateboarder. Andor van den Boom heeft daar een skatewinkel 24/7 in het centrum en zag Casper regelmatig. "Casper was kind aan huis en toen hij jong was kwam hij al in de winkel", vertelt de winkeleigenaar. "Tien jaar geleden had hij het vuur echt weer te pakken en ging hij er vol voor. Echt naar een hoger niveau, Nederlands topniveau. Hij was echt een supertalent. En dan dit nieuws. Dan denk je echt van shit, echt heftig."

Voor Casper was geen sprong te uitdagend - Seth Rijkers

Leeftijd verdachten Ook Seth Rijkers kende hem goed, want samen runden ze een online skateshop en gingen ze vaak op pad om zelf te skateboarden. Hoewel hij de laatste jaren minder contact met hem had, sloeg het nieuws in als een bom. "Normaal lees je zoiets en dan denk je hè verdomme", aldus jeugdvriend Seth. "Nou is het gewoon iemand die van je dichtbij hebt meegemaakt en kent. Dan denk je van hoe is het mogelijk? Vooral de leeftijd van die jongens, want wat bezielt ze om met messen op zak te lopen en dan ook daadwerkelijk daar iets mee te doen. Dat klopt gewoon niet."

Quote "Hij was heel goed en had een unieke stijl, was nergens bang voor en leerde ook heel snel nieuwe tricks" skatevriend Seth rijkers

Confrontatie De verslagenheid en het onbegrip over de fatale ruzie is groot. Wel onderstrepen ze één ding: Casper was een jongen die een confrontatie om iemand aan te spreken op asociaal gedrag niet uit de weg ging. Ze vinden het belangrijk dat hij wordt herinnerd als skateboard-icoon van Nijmegen. Want skateboarden, dat kon hij volgens hen als één van de beste. "Hij was heel goed en had een unieke stijl, was nergens bang voor en leerde ook heel snel nieuwe tricks", blikt Seth Rijkers terug. "Hij was hard en kon echt hard skateboarden. Mooi om te zien." Ook Andor van den Boom looft het unieke talent dat Casper had. "Wij hebben een skateteam met tien van de beste talenten van Nijmegen en omstreken", beschrijft hij. "Hij stak daar nog met kop en schouders bovenuit. Niemand kon aan dat niveau tippen, echt niet."