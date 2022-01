Mazraoui zinspeelt op vertrek en sprak al met andere clubs

Ajax won vanmiddag in Eindhoven op bezoek bij PSV met 1-2. Het doelpunt van Mazraoui werd na afloop besproken. "Ik nam hem goed aan, hij ging er lekker in. De aanname is de helft van het werk en ik voelde dat het een goed schot zou gaan worden. Toen viel de bal er ook in."

Discutabel was de bal van Daley Blind voorafgaand aan de goal, maar de VAR besliste dat de bal niet in zijn geheel over de zijlijn was. Ten Hag: "Ik twijfelde natuurlijk ook. Je ziet de bal opkomen, de aanname van Daley was ook niet helemaal goed. Het is moeilijk om te constateren of de bal wel of niet uit is. De beste positie om dit te bepalen had de assistent-scheidsrechter."