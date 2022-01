Project Oranje Loper vernieuwt bruggen in de binnenstad: "Doel is dat ze weer honderd jaar meegaan"

Deze week zijn we terug bij het project 'De Oranje Loper'. Binnen dit project worden 9 bruggen van Raadhuisstraat tot Mercatorplein vernieuwd en de Nieuwezijds Voorburgwal. De bruggen zijn meer dan 100 jaar oud en in slechte staat. Op dit moment vinden er rondom de bruggen in de grachtengordel voorbereidende werkzaamheden plaats. De werkzaamheden hebben voor langere tijd gevolgen voor de bereikbaarheid van het gebied.

Om meer te weten te komen over de werkzaamheden spreken de makers van het AT5-programma Het Verkeer directievoerder van het project, Dustin Groot. "Het doel is om de bruggen die vanaf het paleis tot aan het Mercatorplein lopen zo te renoveren en aan te passen dat ze weer honderd jaar meegaan. We zijn nu de bruggen 'functie vrij' aan het maken. Dat houdt in dat we de kabels en leidingen die door de brug lopen uit nemen, over een geplaatste noodbrug brengen, zodat wij de omwonenden en ondernemers gewoon kunnen voorzien voor gas, stroom en data."

Amsterdammers zijn niet allemaal te spreken over de werkzaamheden. "Ik fiets hier elke dag langs om naar de universiteit te gaan en het is gewoon onmogelijk om hier normaal langs te komen." Een andere voorbijanger ziet de noodzaak van de renovatie wel in. "Ik vind het heel nuttig, het is noodzakelijk. Die bruggen staan allemaal zo'n beetje op instorten ,dus het is gewoon wel echt nodig."

Toezichthouder Dustin Groot licht de gevolgen voor het verkeer toe. "De gevolgen voor het verkeer zijn dat de automobilisten alleen de stad uit kunnen en niet de grachten op kunnen rijden. De stad inkomen is daarbij dus niet mogelijk. Ook de fietsers moeten in dit gebied een omleidingsroute volgen. De bewoners en voetgangers kunnen er altijd langs. De horeca en de winkeliers zijn ook bereikbaar." De werkzaamheden zullen naar schatting in 2026 klaar zijn.