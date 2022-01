Meer dan 1000 woningen in de Wildemanbuurt worden aardgasvrij

Amsterdam wil in 2040 aardgasvrij zijn. De Wildemanbuurt in Osdorp is één van de eerste buurten in Amsterdam die volledig aardgasvrij wordt. Daar worden de komende tijd, in samenwerking met de woningcorporaties en de bewoners, meer dan 1000 woningen van het gas afgehaald. Bijna 150 woningen zijn nu omgebouwd.

Sinds vorig jaar is er bij de Amsterdamse metrostations geen reclame meer te zien voor producten waarvoor fossiele brandstof nodig is, zoals auto’s die rijden op benzine of vliegtickets die worden aangeboden tegen extreem lage prijzen. En ook het gebruik van aardgas wordt dus aangepakt.

Veruit de meeste energie die we gebruiken (circa 91 procent) komt van fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas en kolen. Het gebruik van deze fossiele brandstoffen zorgt voor opwarming van de aarde. Daarom probeert de gemeente het gebruik van fossiele brandstoffen flink terug te schroeven en moet de stad in 2050 circulair zijn. Het doel is een stad waarin waardevolle materialen en grondstoffen hergebruikt worden en waarin geen afval wordt geproduceerd.

Het aardgasvrij maken van de stad gaat niet in één keer. Dat gebeurt buurt voor buurt. De Wildemanbuurt is één van de eerste buurten in Amsterdam die aardgasvrij wordt. Het aardgasvrij maken van de woningen is onderdeel van de aanpak om de buurt op te knappen. Daarnaast is een deel van deze gasleidingen erg oud en daarom aan vervanging toe. Daarom is dit een logisch moment om vooruit te denken en te investeren in een duurzaam alternatief.

Woningcorporatie Stadgenoot is verantwoordelijk voor het aardgasvrij maken van een deel van de woningen in de Wildemanbuurt. Margreet Smits woont in één van de 150 omgebouwde huizen in de Wildemanbuurt en het bevalt haar zeer goed.

"Voor ons is het erg prettig dat wij van het gas af zijn", vertelt Margreet. "Geen koolmonoxide problemen meer en geen open vuur, dus het is veel veiliger. En natuurlijk het milieuperspectief."

Ook mensen in de buurt zijn veelal positief over de plannen om van het aardgas af te gaan. "Dat vind ik heel goed. Ik denk dat wij zo snel mogelijk moeten zorgen dat wij van alle fossiele brandstoffen afkomen", vertelt een voorbijganger. Een andere buurtbewoner plaatst wel een kritische kanttekening. "Heel makkelijk om te zeggen dat wij gasvrij gaan werken, terwijl de burger de rekening krijgt. Dat vind ik een beetje laf."