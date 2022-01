Vanavond op AT5: De Balie Live Journalism over jeugdzorg en uithuisplaatsing

“Je begint met een tasje, nadat je uit huis geplaatst bent, en op een gegeven moment verhuis je zo vaak, dan heb je misschien wel een paar doosjes. Ik dacht op een gegeven moment ook wel: waarom zou ik nog mijn spullen uitpakken? Want wie weet waar ik zometeen heen moet.”

Nederland plaatst elk jaar meer dan 40 duizend kinderen uit huis. Alleen al in Amsterdam bedroeg het aantal uithuisplaatsingen vorig jaar 1485. Maar komen de belangen van het kind wel op de eerste plaats? Verder van huis is een theatervoorstelling over de meest ingrijpende jeugdzorgmaatregel.

Live Journalism onderzocht samen met AT5 de afgelopen drie maanden de bittere praktijk van uithuisplaatsingen in Amsterdam. Wat gaat eraan vooraf, hoe gaat het in z’n werk en vooral: wat gebeurt er nadat is besloten dat een kind niet meer thuis kan wonen? Het leidde tot deze reportage.