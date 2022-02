Amsterdam barst van het talent: Cultuurmakers

Amsterdam is een echte cultuurstad. Voor iedereen, jong en oud, is in de theaters, concertzalen en musea veel te beleven. Duizenden optredens per jaar in honderden theaters, concertzalen en galeries. En dan zijn er nog de festivals en evenementen die jaarlijks in onze stad plaatsvinden. AT5 zit er met z'n neus bovenop met reportages én programma's, zoals bijvoorbeeld Cultuurmakers, waarin we met opkomend talent langs verschillende wijken reizen die hen inspireren.