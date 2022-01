Coldcaseteam op zoek naar tips over knoop in zaak rond ‘rompmysterie’

Exact 9 jaar geleden, op 30 januari 2013, wordt er een gruwelijke vondst gedaan in het IJ. In een groot blauw plastic pakket dat daar drijft ter hoogte van de NDSM-werf, blijkt de romp van een man te zitten. Zaterdag werd bekend dat het coldcaseteam van de politie de zaak gaat heropenen, in het opsporingsprogramma Bureau 020 nu meer aandacht voor zaak.

Lichaamsdelen nooit gevonden

Het coldcaseteam hoopt op een later moment meer over de identiteit van het slachtoffer te kunnen zeggen, die begraven ligt op Sint Barbara en wiens lichaamsdelen nooit gevonden zijn. Onderzoek wijst uit dat de man uit Oost-Europa afkomstig is. De romp is uitgebreid onderzocht en er zijn meerdere aanwijzingen dat er sprake is geweest van een misdrijf, maar nog altijd is niet duidelijk of er sprake is van moord, of dat de man onder andere omstandigheden is overleden en dat daarna geprobeerd is om zijn lichaam te laten verdwijnen.

"Het onderzoek van het coldcaseteam is erop gericht om te achterhalen wie er bij deze zaak betrokken zijn", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Daarbij is jouw hulp, ook negen jaar later, nog steeds van groot belang."

Touw

Zo wil de politie graag weten of er mensen zijn die het blauwe pakket destijds in het water hebben gezien. Om dat blauwe plastic heen zat een bruin touw geknoopt. Die knoop bestond uit een zogenaamde oogsplits en takeling. Voor het maken van zo’n knoop is een bepaalde vaardigheid nodig. Mogelijk zegt dat iets over de verdachte of verdachten. Rechercheurs horen het graag als mensen daar meer informatie over hebben in combinatie met deze zaak.

Beloning uitgeloofd

"Er is in deze zaak reeds een beloning van 15.000 euro uitgeloofd", zegt Stor. "Het coldcaseteam wil benadrukken dat het niet strafbaar is als mensen informatie hebben over de zaak die ze nog niet met de politie hebben gedeeld en hoopt dat er mensen zijn die dat nu, na negen jaar, alsnog wel doen.

Behalve bellen met de opsporingstiplijn of Meld Misdaad Anoniem, is het in deze zaak ook mogelijk om een vertrouwelijk gesprek te voeren met het Team Criminele Inlichtingen. Dat kan via 06 33200446.