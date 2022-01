Stad NL V Wordt het verdwenen kasteel bij Weesp eindelijk gevonden?

Onder de grond in Weesp worden binnenkort waarschijnlijk de resten gevonden van een verdwenen kasteel. Weesp hoort vanaf 24 maart officieel bij de gemeente Amsterdam. Dat is de reden dat de afdeling Monumenten en Archeologie alvast onderzoek uitvoert in dit gebied. AT5 volgt deze ontwikkelingen op de voet in de korte documentaire Het Verdwenen Kasteel.

Met het samengaan van Weesp en Amsterdam komt het zoekveld waarbinnen het kasteel zou liggen binnen het werkterrein van de Amsterdamse gemeente-archeologen te liggen. Een goede aanleiding om het kasteel eens nader onder de loep te nemen. De resten van het kasteel worden door verschillende oude kaarten bevestigd. Op onderstaande plattegrond zou een mogelijke slotgracht zichtbaar zijn.

Kadastrale kaart uit 1818 met daarop een mogelijke slotgracht

Archeoloog Ranjith Jayasena is erg enthousiast over het onderzoek. "Weten dat het er was is één ding, maar aantonen dat het er nog zit is toch anders. De eerste stap is nu gedaan, maar we zijn er nog niet", vertelt hij. Ranjith is erg benieuwd naar wat er wordt aangetroffen in de grond: "Wat zit er onder het gras, welke resten zijn er nog te vinden en hoe kunnen we de plattegrond reconstrueren?".

Quote "Weten dat het er was is één ding, maar aantonen dat het er nog zit is toch anders" Ranjith Jayasena, Archeoloog Monumenten en Archeologie

Huis ten Bosch Het kasteel werd in het midden van de 13de eeuw gebouwd in opdracht van Graaf Egbertus van Amstel, één van de heren van Amstel die ook een belangrijke rol had in de vroegste geschiedenis van Amsterdam. Het kasteel diende als een belangrijke buffer tegen vijanden voor Amsterdam. Eeuwenlang hield het middeleeuwse Kasteel Huis ten Bosch stand, tot het in het rampjaar 1672 door Franse troepen volledig werd verwoest.

Tekening van het kasteel Huis ten Bosch.

Archeologisch onderzoek Het onderzoek naar de archeologische vondst loopt nu en gebeurt met de meest innovatieve methoden. Het terrein wordt in een paar weken geheel doorgelicht. Met de middelen die gebruikt worden zal het weiland, dat particulier terrein is, volledig intact blijven. Het onderzoek zal zo’n twee à drie weken duren. Aankomende maandag, 31 januari, volgt een belangrijke vervolgstap in het onderzoek. Alle stappen in het onderzoek zullen te volgen zijn bij AT5.