Restaurants ook open: "Het is geweldig om weer terug te zijn"

Vandaag mogen de restaurants eindelijk weer open en dat zorgt voor veel vreugde in de stad. Voor de eigenaren van café de Blaffende Vis en restaurant Hoogendam waren de versoepelingen een grote opluchting.

Stralende gezichten bij de Blaffende Vis in de Jordaan, zo ook bij eigenaar Vos: "Het is gek dat je iedere keer weer dicht moet, maar des te leuker dat je ook iedere keer weer open mag. We zijn er heel erg blij mee." Niet alleen Vos is blij met de versoepelingen, ook chef-kok Minkiewicz is blij dat hij zijn werk weer kan doen. "Het is toch wel weer fijn om te doen wat je altijd doet: koken voor de mensen die zitten en gewoon een beetje gezelligheid in de kroeg."

Voorbereiding Doordat de versoepelingen gisteren pas tijdens de persconferentie bekend werden gemaakt, was er niet veel tijd om voor te bereiden. "Je moet in één keer gaan schoonmaken en inkopen doen. Het lastige daaraan was dat wij niet precies wisten wanneer. Dat was eigenlijk pas de dag zelf", zegt eigenaar Hoogendam van Restaurant Hoogendam. Vos herkent deze onzekerheid. "Eigenlijk kan het niet, dat het kabinet zegt: 'de horeca wordt aan en uitgezet'. Zo werkt het niet, we werken met verse producten. Het was natuurlijk wel zo dat iedereen het een beetje zag aankomen dat we opengingen. Wij hebben gelukkig de gok al eerder genomen."

Met of zonder voorbereiding, vandaag alleen maar lachende gezichten in de restaurants. "Het is geweldig om weer terug te zijn, ik zie de biertjes op tafel komen en mijn lach gaat niet van mijn gezicht," aldus een klant.