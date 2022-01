Onderzoek naar dood oud-medewerker geheime dienst heropend: "Lugubere zaak"

Precies een jaar geleden wordt Hans van de Ven, oud-medewerker van de geheime dienst, dood aangetroffen in zijn badkuip in zijn woning aan de Kotter in Amstelveen. Na onderzoek werd geconcludeerd dat het zou gaan om een natuurlijke dood. Maar de nabestaanden dachten daar anders over, zij dachten dat Hans om het leven was gebracht en hadden daar duidelijke aanwijzingen voor. Zij schakelden oud-recherchechef Klaas Langendoen en AD-journalist Koen Voskuil in om de dood van Hans te onderzoeken, én met succes: de zaak wordt heropend.

Nadat Hans al een paar dagen niet meer reageert op zijn vrienden en familie moet er iets mis zijn. Twee agenten gaan op 5 februari 2021 langs bij zijn huis en treffen een voortvluchtige oplichtster aan, Annique Botermans, die probeert te ontsnappen. Nadat de politieagenten haar vastgrijpen, vertelt ze dat Hans boven dood in bad ligt. Na onderzoek ter plaatse van de schouwarts wordt vastgesteld dat Hans een slagaderlijke bloeding in zijn buikstreek heeft gehad en dus op een natuurlijke wijze om het leven is gekomen. Maar na onderzoek van de VU is gebleken dat dit niet de oorzaak van de dood is. De doodsoorzaak is nog steeds onbekend.

"Annique had 29 januari in haar agenda gemarkeerd als De zwarte dag van Hans"

Annique Botermans is in 2017 in België tot vijf jaar cel veroordeeld samen met haar rechterhand Andries Plantinga wegens een oplichting ter grootte van 8 miljoen euro. Daarbij is ze in 2021 veroordeeld tot valsheid in geschrifte en verduistering. Botermans blijkt dus geen onbekende bij de politie. "Annique had 29 januari in haar agenda gemarkeerd als De zwarte dag van Hans" aldus Koen Voskuil.

Het complete verhaal over de zaak rondom Hans van de Ven is vanaf vandaag te lezen op de site van het AD of te beluisteren via de podcast 'De zwarte dag van Hans' via het AD.