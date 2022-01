Burgemeester voorstander van 1G voor nachtleven: "Opening mag van mij sneller gaan"

Als 1G-beleid ervoor kan zorgen dat de nachthoreca en evenementensector eerder open zou kunnen, dan is burgemeester Halsema daar voorstander van. Dat zou concreet betekenen dat alle dansliefhebbers zich, voordat zij een club of festival bezoeken, getest moeten worden, ongeacht of er sprake is van vaccinatie of niet. Dat zegt ze in het Gesprek met de Burgemeester op AT5. "Ik vind dat beter dan 2G, omdat het geen onderscheid meer maakt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden."

Ze vervolgt: "Uiteindelijk werkt coronabeleid alleen als mensen er zelf in geloven. Dat begon echt een groot probleem te worden. Ik begreep de kunstenaars wel die zeiden waarom mag je wel naar de Action of Ikea, maar niet door een museum lopen. Of waarom je wel met 13 mensen in een kapper mag zitten, maar niet in een theater."

Op de dinsdag aangekondigde versoepelingen drukte Halsema, samen met nog zo'n dertig burgemeesters, een flinke stempel. Ze schreef in de Volkskrant een opiniestuk en pleitte voor een ander coronabeleid. "Het zijn inmiddels 257 burgemeesters", aldus Halsema. "Ik schreef dit stuk omdat de regels eigenlijk niet meer goed te volgen zijn en daardoor voor enorm veel verzet in de samenleving zorgt."

Volgens Halsema was dat beleid 'onevenwichtig'. "Dat betekent ook dat er steeds zwaarder gehandhaafd moet worden, maar je kan maatregelen niet door repressie afdwingen. Dat moet je ook echt niet willen. Dan kom je als lokaal gezag tegenover je eigen inwoners te staan. Dat is slecht", stelt de burgemeester.

Hoop

Ook vindt ze dat er hoop moet worden geboden. "Mensen moeten weten dat op deze periode een nieuwe periode volgt. Een periode waarin de normale samenleving weer het heft in eigen handen heeft, waarin het onderwijs altijd open zal zijn en wij gewoon met elkaar naar de kroeg kunnen. Dan is het heel belangrijk dat er nu nagedacht wordt over hoe je ervoor kan zorgen dat, als corona langer bij ons blijft, de maatregelen dan zo zijn dat ze onze gewone samenleving niet meer in de weg zitten."

Blij is Halsema wel met de versoepelingen. "Ook voor de culturele sector, die groot is in Amsterdam en waar veel geld wordt verdiend en ongelofelijk veel mensen in werkzaam zijn. Het is een belangrijke eerste stap. Toch zie je dat er veel regels omheen gebouwd waardoor het voornamelijk voor podiumkunstenaars nog heel moeilijk is."

Om de nachthoreca te openen, zou iedereen testen een optie zijn, het zogehete 1G-beleid. "Als je daarmee de nachthoreca open kan doen. Wat voor een stad als Amsterdam, met zijn enorme hoeveelheid jongeren en met hoe belangrijk de sector voor ons is, ongelofelijk belangrijk zou zijn."

Eerder open

Het kabinet heeft aangekondigd over drie weken te gaan kijken naar eventuele nieuwe versoepelingen. Een nieuwe brief zal Halsema niet snel meer sturen: "Je moet geen inflatie op je eigen brieven plegen. Dat doe je niet eindeloos. Ik zal de komende week wel contact zoeken met de nachthoreca om ook van hen te horen hoe de gesprekken met het ministerie lopen en of er voldoende schot in zit en of wij daarin kunnen helpen. En ja het mag wel wat sneller gaan met het naar een manier te zoeken hoe onze nachthoreca sneller open kan gaan."

Zelf heeft de burgemeester nog niet kunnen genieten van de versoepelingen, maar: "Ik hoop vanavond voor 22:00 uur met een paar vriendinnen een glas wijn te kunnen drinken."

Kijk hieronder het hele Gesprek met de Burgemeester: