Terugkijken: Holocaust Herdenking in het Wertheimpark

Bij het Spiegelmonument 'Nooit Meer Auschwitz' in het Wertheimpark is vandaag de holocaust herdacht. Het is deze week 77 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Onder andere burgemeester Femke Halsema hield een toespraak. Bekijk hieronder de hele herdenking terug.